Президент Ильхам Алиев: Президент Турции с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и Азербайджанской армии.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ