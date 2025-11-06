Антикоррупционный комитет ограничил выезд из Армении для Сержа Саргсяна

Антикоррупционный комитет ограничил выезд из Армении для экс-президента Сержа Саргсяна по эпизоду 2019 года.

Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Амрам Макинян.

Как уточнил зампредседателя возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, эпизод касается показаний ныне покойного бизнесмена Михаила Багдасарова, которые были искажены из-за неправильного перевода, а затем самим же Багдасаровым опровергнуты во время очной ставки.

«Вчера Сержа Саргсяна трижды вызывали в суд, при этом даже не учли факт смерти в семье судьи. После того как суды отклонили соответствующие ходатайства, они были вынуждены инсценировать это дешевое шоу», — добавил Ашотян.

Напомним, что накануне суд отклонил ходатайство прокурора о применении в отношении Саргсяна меры в виде подписки о невыезде.

Источник: Sputnik Армения