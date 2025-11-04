В Ереване застрелен провластный блогер

В ночь на 25 октября в Ереване был застрелен 33-летний Шмавон Атоян - блогер и сотрудник территориальной структуры правящей партии «Гражданский договор».

Согласно данным полиции, около 00:35 в Ереванское городское управление Главного управления криминальной полиции МВД Армении поступило сообщение о стрельбе по адресу Давташен, 3-й квартал, дом 11.

На месте инцидента был обнаружен тяжело раненый мужчина, сообщают армянские СМИ.

Пострадавшего доставили в медицинский центр «Армения» с огнестрельным ранением в область живота и остановкой сердца. Несмотря на усилия врачей, Атоян скончался около 02:50, не приходя в сознание.

Шмавон Атоян был известен своими публикациями в поддержку действующих властей и активным участием в политической жизни района Давташен, где состоял в территориальной организации партии «Гражданский договор».

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовной полиции Еревана установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель улицы Геворга Эмина. Мужчина задержан, ведется следствие.