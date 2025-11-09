Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35
Германия и Великобритания предприняли позитивные шаги по вопросу поставок Турции истребителей «Еврофайтер» (Eurofighter).
Не исключена также закупка «Еврофайтеров», находящихся на вооружении у Катара и Омана. Определенные переговоры по данному вопросу уже проведены.
Об этом сообщил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на обратном пути из Баку в Анкару.
По его словам, в случае завершения всех проводимых переговоров подписанием договоренностей это окажет «благоприятное воздействие на интересы Турции».
Турецкий лидер назвал важными технические переговоры относительно закупок вооружения.
Далее он привлек внимание к переговорам с США по поставкам и модернизации парка F-16 ВВС Турции, а также программе производства самолетов F-35 и отметил, что в ходе последней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом были предприняты «очень хорошие шаги». «Надеемся, что все данные обещания будут выполнены и потенциал Турции благодаря F-35 возрастет», - заявил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ