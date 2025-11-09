 Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

First News Media15:00 - Сегодня
Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Президент России Владимир Путин не давал указаний приступать к непосредственной подготовке испытаний ядерного оружия. В первую очередь необходимо понять их целесообразность, и этим сейчас займутся специалисты

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься".

Песков также заявил, что ни Россией, ни Китаем не проводятся испытания ядерного оружия.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия в связи с проведением подобных испытаний в других странах.

Источник: ТАСС

Поделиться:
264

Актуально

Мнение

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Мнение

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Мнение

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ...

Политика

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к ...

В мире

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35

Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Министр образования РА: Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении

Умер телеведущий Юрий Николаев

В аэропорту Стамбула 12 часов искали кота, сбежавшего из переноски перед полётом - ФОТО

МИД Италии назвал слова Захаровой вульгарными

Последние новости

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Сегодня, 17:30

В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

Сегодня, 17:10

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Сегодня, 16:50

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Сегодня, 16:23

Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

Сегодня, 16:05

Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35

Сегодня, 15:46

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Сегодня, 15:30

Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

Сегодня, 15:10

Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Сегодня, 15:00

Гасан Гасанов и его «Письма из чужбины»: К чему они призывают современную молодежь? - ФОТО

Сегодня, 14:45

Президент Турции: Мы не допустим нарушения прав Азербайджана

Сегодня, 14:35

Эрдоган: Анкара приветствует шаги, предпринятые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 14:34

Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

Сегодня, 14:33

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ради мира и безопасности

Сегодня, 14:10

Анджелина Джоли посетила украинский Херсон

Сегодня, 14:00

На побережье Каспия в Казахстане зафиксировали гибель тюленей

Сегодня, 13:41

Аниса Течпар: «Быть в Баку, в Азербайджане, в этом прекрасном театре, с этой командой, с этим зрителем – это настоящий подарок!»

Сегодня, 13:27

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к коренным изменениям в регионе

Сегодня, 13:20

Сегодня на Исламиаде азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта

Сегодня, 13:05

Светлана Дворецкая об уникальности новой постановки Лепажа

Сегодня, 12:48
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10