Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Президент России Владимир Путин не давал указаний приступать к непосредственной подготовке испытаний ядерного оружия. В первую очередь необходимо понять их целесообразность, и этим сейчас займутся специалисты

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься".

Песков также заявил, что ни Россией, ни Китаем не проводятся испытания ядерного оружия.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия в связи с проведением подобных испытаний в других странах.

Источник: ТАСС