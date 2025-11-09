 В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

First News Media17:10 - Сегодня
В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

8–9 ноября в городе Гейчай прошёл традиционный «Фестиваль граната», организованный Исполнительной властью Гейчайского района при поддержке Государственного агентства по туризму и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Государственного агентства по туризму, основная цель фестиваля — сохранение и популяризация традиций выращивания граната в регионе, превращение их в туристический продукт, а также расширение возможностей сбыта и продвижения продукции местных производителей.

На фестивале, на котором было размещено более 65 стендов, была представлена гранатовая продукция предприятий-производителей, различные виды граната, выращенные фермерами, и изделия из них, изделия ручной работы, связанные с гранатом. Также были организованы дегустации продукции, ярмарки, мастер-классы, художественные выставки, различные конкурсы и выступления фольклорных коллективов.

Госагентство указывает, что «Фестиваль граната», организуемый с 2006 года, способствует развитию агротуризма как части аграрной культуры страны. В Гейчае выращиваются такие сорта граната, как «гюлойша», «велас», «ширин», «шихбаба», «шелли маласы», «кырмызгабыг», «бала мурсал», «шахназ», «агширин» и другие, обладающие высокими вкусовыми и качественными показателями. Гранаты и гранатовая продукция, производимая в Гейчае, признаны на зарубежных рынках как важная часть экспортного потенциала аграрной продукции Азербайджана.

Фестиваль завершился концертной программой.

