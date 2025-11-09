Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку
Министерство национальной обороны Турции опубликовало видеозапись военного парада, посвященного пятой годовщине Победы во Второй Карабахской войне.
Видеозапись опубликована в аккаунте ведомства в соцсети X.
Видеозапись была сделана с борта истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции, участвовавших в военном параде.
Источник: Report
Azerbaycan Zafer Günü’ne katılarak Bakü’de selamlama uçuşu yapan ✈️ Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçakların kokpitinden o anlar… 🇹🇷🇦🇿#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EMCqYqWoWO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2025
