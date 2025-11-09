Президент Турции: Мы не допустим нарушения прав Азербайджана

Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном.

Как передает Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

"В ходе реализации этого процесса мы не допустим нарушения прав Азербайджана. В настоящее время под руководством моего брата Ильхама Алиева в Карабахе осуществляется большое развитие. В Карабахе строятся дороги, туннели, реализуются сельскохозяйственные проекты и строятся жилые дома. Мы также вносим необходимые вклады в этот процесс для Азербайджана", - отметил он.

Источник: Report