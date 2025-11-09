Пятилетие Победы Азербайджана в Отечественной войне стало не просто праздником триумфа справедливости и воинской славы, оно превратилось в четкий политический сигнал тем, кто когда-то строил карьеру на лжи, военных преступлениях и безответственных мечтах о чужих землях. Тем, кто и сегодня, не смирившись с торжеством исторической правды, вынашивает реваншистские идеи, строя политическую карьеру на популизме - настолько же ярком, насколько и пустом.

Военный парад в Баку 8 ноября вновь показал, насколько короткой оказалась дистанция между армянскими военными мифами и их крахом, между громкими угрозами и реальностью, когда бронетехника, которая должна была «войти в Баку», оказалась выставленной в Парке военных трофеев, как немое напоминание о последствиях безумных амбиций. Именно в этой символике и заключалась суть речи Президента Ильхама Алиева, прозвучавшей в день, имеющий особое значение для каждого азербайджанца.

«Армения не смогла сделать правильных выводов, и накануне Второй Карабахской войны еще больше обнаглела, выступив против нас с новыми территориальными претензиями. Они угрожали нам новой войной. Они даже говорили, что развяжут новую войну за новые земли и полностью оккупируют Азербайджан. Говорили, что их танки будут на улицах Баку. Говорили, что будут пить чай в Баку. На самом деле их мечты сбылись. Мы их претворили в жизнь. Их танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев. Армянские военные преступники сегодня отвечают перед судом в Баку и пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе», - сказал Президент Азербайджана.

Эти слова - не просто воспоминание о событиях пятилетней давности. Это адресное напоминание конкретным людям, которые долгие годы считали, что безнаказанность вечна, а захват чужих территорий может стать основой для героизма. К ним относятся бывшие руководители Армении - Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран Оганян. Именно они, находясь у власти, заложили фундамент той политической катастрофы, которая настигла Ереван в 2020 году. Они строили государственную идеологию на собственном псевдовеличии, презрении к соседям и уверенности, что мир вокруг обязан крутиться вокруг них и терпеть армянскую оккупацию. Им казалось, что военная форма и громкие речи могут заменить здравый смысл и стратегию. Но история, как показала практика, не терпит такого легкомыслия.

Когда Ильхам Алиев говорил о тех, кто грозился «пить чай в Баку», он имел в виду именно этих людей и их последователей во власти, тех, кто с улыбкой на лице и показным апломбом размахивал картами, обещая своему обществу «новую войну за новые территории». Их хвастливые заявления стали коллективным психозом армянской политической элиты той поры. На телевидении и митингах они рисовали фантастические картины «сокрушительных побед». В действительности все вышло иначе: их техника пошла по этим дорогам, но не как орудие войны, а как трофей. И чай, о котором они так самоуверенно говорили, действительно оказался в их чашках - только не на бакинской набережной, а в следственном изоляторе СГБ. История нечасто проявляет такую точную иронию, но на этот раз она оказалась безупречно меткой.

Бывшие лидеры Армении - это отдельная глава в хронике национальной саморазрушительной политики. Кочарян и Саргсян, оба из Карабаха, долгие годы паразитировали на теме конфликта, используя его как способ удержания власти. Для них Карабах был не болью, а инструментом манипуляции, не символом, а ширмой, за которой они прятали коррупцию, непотизм и прочие черные дела. Они убеждали армянское общество, что оккупация - это «гарантия безопасности». В итоге это стало гарантией катастрофы. В годы их правления армянская армия превратилась не в профессиональную силу, а в касту чиновников в погонах, занятых контрабандой, распилами и грабежом. А Сейран Оганян, который должен был отвечать за обороноспособность, больше напоминал комбинатора, чем военного стратега. Именно он уверял общественность, что Армения «готова к любой войне». Как показал 2020 год, она была готова лишь к капитуляции.

Слова Президента Алиева прозвучали не как упрек, а как диагноз. Они напомнили о том, что поражение Армении не было случайным. Оно стало логическим итогом десятилетий безответственности, моральной деградации и лжи. Те, кто строил карьеру на вражде, в итоге стали причиной позора собственной армии. И сегодня, когда судьба привела многих из них на скамью подсудимых или в тень забвения, остающиеся пока на свободе идеологи «этнической несовместимости армян и азербайджанцев» пытаются воскресить призрак реванша - создают партии, финансируемые извне, распространяют в соцсетях воинственные лозунги, апеллируют к национальным чувствам. Но их слова уже звучат пусто, потому что народ, прошедший через поражение, стал понимать, кто и ради чего втянул страну в бесконечные войны.

Азербайджанская Победа в 2020 году стала не только военным триумфом, но и нравственным уроком. Она показала, что громкие лозунги и военная бравада не заменяют дисциплину, точность и решимость, а главное - это ничто перед исторической правдой. Кочарян и Саргсян вместе с Оганяном были убеждены, что их миф о «великой армии» никто не проверит на деле. Вся их уверенность держалась на том, что международное сообщество будет продолжать закрывать глаза на оккупацию и рано или поздно под каким-то соусом признает азербайджанские земли армянскими. Но именно эта уверенность и стала причиной их падения. Армения 2020 года столкнулась с Азербайджаном, который не кричал, а действовал, не угрожал, а выполнял. И в этом столкновении пыль старых армянских лозунгов осела быстрее, чем они успели найти новое оправдание для своей беспомощности.

Сегодня, спустя пять лет, Баку не демонстрирует злорадства. Танки в Парке военных трофеев стоят не для насмешки, а для памяти. Это память о том, как дорого обходится гордыня, как быстро рушатся выдуманные иллюзии, когда они сталкиваются с реальностью.

Но те, кто развязал войны, должны помнить, что ответственность не заканчивается с потерей власти. Их имена вписаны в историю не чернилами, а кровью. И как бы они ни пытались представить себя «политическими узниками» или «борцами за нацию», в памяти Азербайджана они останутся теми, кто несет на себе печать агрессии.

Сегодня правящая в Армении власть выбрала иной курс. Она осознала, что путь угроз и претензий ведет в тупик. Между Баку и Ереваном сегодня существует диалог, который еще несколько лет назад казался невозможным. И это, пожалуй, главный контраст между прошлым и настоящим. Там, где Кочарян и Саргсян оставили руины, нынешнее руководство пытается искать решения. Там, где звучали слова о «новых территориях», теперь слышится призыв к миру. Это не означает, что доверие восстанавливается мгновенно, но впервые за десятилетия обе стороны говорят на языке, который понятен и конструктивен.

Поэтому, когда Ильхам Алиев напомнил в своем выступлении о тех, кто «угрожал нам новой войной», это не было обращением к сегодняшней Армении. Это было обращение к ее прошлому - к тем, кто посеял ненависть и из-за чьих «трудов» Армении впоследствии пришлось пережить горечь поражения. Мир в регионе не строится на пустых обещаниях и не держится на страхе. Он строится на ответственности. И если в Баку сегодня звучат слова о мире, то это происходит именно потому, что Азербайджан умеет защищать себя и уважает тот мир, который сам завоевал.