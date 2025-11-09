 Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

First News Media16:23 - Сегодня
Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Король Великобритании Карл III, наследник престола принц Уэльский Уильям, другие члены британской королевской семьи и ведущие политики страны приняли участие в церемонии по случаю Дня поминовения павших в центре Лондона.

Трансляцию ведет телеканал Sky News.

В 11:00 по местному времени члены королевской семьи вместе с остальными жителями страны почтили память павших военнослужащих двумя минутами молчания, сигналом послужил бой курантов Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца. Затем Карл III возложил венок к Кенотафу - символическому надгробному памятнику павшим воинам, установленному в центре Лондона.

Премьер-министр Кир Стармер также участвовал в возложении венков. "Подобное самопожертвование заслуживает больше, чем [торжественное] молчание, именно поэтому это правительство привержено делу поддержки ветеранов, их семей и тех, кто служил. Сегодня мы поминаем [павших] и вновь обещаем защищать ценности, за которые они боролись", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Мероприятие также посетили бывшие премьер-министры королевства Джон Мейджор (1990-1997), Тони Блэр (1997-2007), Гордон Браун (2007-2010), Дэвид Кэмерон (2010-2016), Тереза Мэй (2016-2019), Борис Джонсон (2019-2022), Лиз Трасс (2022) и Риши Сунак (2022-2024). Кроме того, венки возложили начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон, лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок, спикер Палаты общин Линдси Хойл, члены правительства и послы стран Содружества.

Парад ветеранов

Позже в центре Лондона прошел парад, организованный благотворительной организацией Королевский британский легион. В нем приняли участие около 10 тыс. британских ветеранов, в том числе около 20 участников Второй мировой войны, 80-летие со дня завершения которой отмечается в этом году. Большинство ветеранов самого кровопролитного конфликта XX века, с медалями и орденами на груди, проехали по центральным улицам на колясках, которые толкали их менее возрастные соотечественники.

Принцесса Уэльская Кэтрин в этот день возложила венок к памятнику павшим в национальном мемориальном парке, расположенном под Бирмингемом.

День поминовения традиционно отмечается в Великобритании в ближайшее воскресенье к 11 ноября - в этот день в 1919 году король Георг V своим указом учредил День памяти жертв Первой мировой войны. Согласно данным парламента, в Первой мировой погибли около 880 тыс. военнослужащих королевства - больше, чем в какой-либо другой войне.

Поделиться:
196

Актуально

Мнение

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Мнение

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Мнение

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ...

Политика

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к ...

В мире

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35

Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В аэропорту Стамбула 12 часов искали кота, сбежавшего из переноски перед полётом - ФОТО

Умер телеведущий Юрий Николаев

МИД Италии назвал слова Захаровой вульгарными

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Последние новости

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Сегодня, 17:30

В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

Сегодня, 17:10

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Сегодня, 16:50

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Сегодня, 16:23

Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

Сегодня, 16:05

Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35

Сегодня, 15:46

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Сегодня, 15:30

Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

Сегодня, 15:10

Песков: Путин не давал указаний приступать к подготовке испытаний ядерного оружия

Сегодня, 15:00

Гасан Гасанов и его «Письма из чужбины»: К чему они призывают современную молодежь? - ФОТО

Сегодня, 14:45

Президент Турции: Мы не допустим нарушения прав Азербайджана

Сегодня, 14:35

Эрдоган: Анкара приветствует шаги, предпринятые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 14:34

Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

Сегодня, 14:33

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ради мира и безопасности

Сегодня, 14:10

Анджелина Джоли посетила украинский Херсон

Сегодня, 14:00

На побережье Каспия в Казахстане зафиксировали гибель тюленей

Сегодня, 13:41

Аниса Течпар: «Быть в Баку, в Азербайджане, в этом прекрасном театре, с этой командой, с этим зрителем – это настоящий подарок!»

Сегодня, 13:27

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к коренным изменениям в регионе

Сегодня, 13:20

Сегодня на Исламиаде азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта

Сегодня, 13:05

Светлана Дворецкая об уникальности новой постановки Лепажа

Сегодня, 12:48
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10