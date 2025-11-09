Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Король Великобритании Карл III, наследник престола принц Уэльский Уильям, другие члены британской королевской семьи и ведущие политики страны приняли участие в церемонии по случаю Дня поминовения павших в центре Лондона.

Трансляцию ведет телеканал Sky News.

В 11:00 по местному времени члены королевской семьи вместе с остальными жителями страны почтили память павших военнослужащих двумя минутами молчания, сигналом послужил бой курантов Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца. Затем Карл III возложил венок к Кенотафу - символическому надгробному памятнику павшим воинам, установленному в центре Лондона.

Премьер-министр Кир Стармер также участвовал в возложении венков. "Подобное самопожертвование заслуживает больше, чем [торжественное] молчание, именно поэтому это правительство привержено делу поддержки ветеранов, их семей и тех, кто служил. Сегодня мы поминаем [павших] и вновь обещаем защищать ценности, за которые они боролись", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Мероприятие также посетили бывшие премьер-министры королевства Джон Мейджор (1990-1997), Тони Блэр (1997-2007), Гордон Браун (2007-2010), Дэвид Кэмерон (2010-2016), Тереза Мэй (2016-2019), Борис Джонсон (2019-2022), Лиз Трасс (2022) и Риши Сунак (2022-2024). Кроме того, венки возложили начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон, лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок, спикер Палаты общин Линдси Хойл, члены правительства и послы стран Содружества.

Парад ветеранов

Позже в центре Лондона прошел парад, организованный благотворительной организацией Королевский британский легион. В нем приняли участие около 10 тыс. британских ветеранов, в том числе около 20 участников Второй мировой войны, 80-летие со дня завершения которой отмечается в этом году. Большинство ветеранов самого кровопролитного конфликта XX века, с медалями и орденами на груди, проехали по центральным улицам на колясках, которые толкали их менее возрастные соотечественники.

Принцесса Уэльская Кэтрин в этот день возложила венок к памятнику павшим в национальном мемориальном парке, расположенном под Бирмингемом.

День поминовения традиционно отмечается в Великобритании в ближайшее воскресенье к 11 ноября - в этот день в 1919 году король Георг V своим указом учредил День памяти жертв Первой мировой войны. Согласно данным парламента, в Первой мировой погибли около 880 тыс. военнослужащих королевства - больше, чем в какой-либо другой войне.