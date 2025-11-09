Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к коренным изменениям в регионе

Братские отношения президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также тесные дипломатические и военные связи Турции и Азербайджана привели к коренным изменениям на Южном Кавказе, повысив значимость Зангезурского коридора.

Об этом говорится в воскресной статье турецкого эксперта Бюлента Эрандача «Победа в Карабахе и Зангезурский коридор», опубликованной в газете Yeni Asır.

Автор публикации отмечает, что новый геополитический расклад в Евразии учитывает фактор Зангезурского коридора. «Зангезурский коридор – это не просто маршрут, соединяющий тюркские государства, но и важная составляющая геополитических маршрутов, значимость которому придают как в США и Европе, так и в Китае», - подчеркивает Б.Эрандач, называя дорогу между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой «ключевым звеном» Среднего коридора, а также важной составляющей будущих связей Евразии с Африкой.

Эксперт привел выдержки из текста выступления Президента Турции на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы, добавив, что открытие новых коридоров на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ