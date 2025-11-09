Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ради мира и безопасности

Объединяя политические интересы, оборонное сотрудничество и экономическое партнерство, Азербайджан, Турция и Пакистан формируют устойчивую архитектуру безопасности на международной арене.

Этот союз не направлен против кого-либо; напротив, он выступает источником стабильности и предсказуемости, предлагая миру модель сотрудничества, основанную на доверии, балансе интересов и ответственности за общее будущее.

В более широком контексте взаимодействие Баку, Анкары и Исламабада даже усиливает понятие традиционных союзов, превращаясь в модель коллективной ответственности за мир и безопасность. И это уже не просто о дипломатии, речь идет о настоящей концепции мира, основанной на силе, доверии и взаимной поддержке.

В очередной раз сила и сплоченность этого союза ярко проявились во время Военного парада, посвященного пятой годовщине Победы в Отечественной войне, который прошел 8 ноября на площади Azadlıq в Баку.

Парад стал наглядным отражением оборонных возможностей Азербайджана, а также Турции и Пакистана, закрепляя их роль как единого центра силы. Парадные расчеты и техника на площади и пролеты авиации в воздухе – это была не только демонстрация высокого уровня подготовки армий, технологической оснащенности и стратегической координации, это был наглядный пример дружбы и братства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал участие в Параде турецких и пакистанских военнослужащих как проявление единства народов и армий трех стран.

«Подписав в историческом городе Шуша спустя год после войны и нашей славной Победы Шушинскую декларацию, президенты Турции и Азербайджана вывели наши отношения на самый высокий уровень – уровень союзничества. Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – это еще одно проявление нашего единства», - заявил, выступая на Параде, глава государства.

«Сегодня впервые вместе с нами на площади Азадлыг участвуют и пакистанские военнослужащие. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана», - подчеркнул он.

На этом аспекте акцентировали внимание и лидеры Турции и Пакистана.

«Сегодня здесь воины Азербайджана стоят рядом, плечом к плечу со своими братьями - военнослужащими, прибывшими из Турции. Смотря на наших военных, все мы осознаем, что означает лозунг «Одна нация, два государства». Знамя Свободы, возвышающееся благодаря крови шехидов, сегодня гордо реет во всех уголках Карабаха», - заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Победа в Карабахе не только покончила с несправедливостью, являвшейся укором совести, но и открыла двери для нового периода развития в нашем регионе. Отечественная война изменила геополитический баланс в Азии и Европе. Мы не держим зла, но и не позволим повториться страданиям прошлых лет. В этой связи воспринимаем эту победу не как завершение, а как очередной шаг на пути к долгосрочному миру на Кавказе. Считаем, что обеспечение мира на Кавказе будет служить процветанию во всем регионе - от Азии до Европы. В этом контексте хотелось бы вновь подчеркнуть: мы полны надежды и оптимизма по вопросу устойчивого мира, - отметил он.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, со своей стороны, напомнил о том, как в мае этого года «весь мир стал свидетелем того, как великие народы и решительное руководство Азербайджана и Турции твердо поддержали Пакистан в ходе четырехдневной войны с Индией»: «Действительно, Пакистан, как и наши азербайджанские и турецкие братья, стремится к миру, но пусть не будет никаких сомнений в том, что никому и никогда не позволено бросать вызов нашему суверенитету или подрывать нашу территориальную целостность».

«Какой гордый и вдохновляющий вид открывается здесь – наши доблестные Вооруженные силы маршируют рядом с азербайджанскими и турецкими братьями, а небо оглашается ревом истребителей JF-17 Thunder – ярким символом нашей крепкой дружбы, которая, альхамдулиллах, год от года только крепнет, - отметил, в свою очередь,. - Это также напоминает мне то, как азербайджанский и турецкий воинские контингенты с гордостью и под бурные аплодисменты шли рядом с пакистанскими Вооруженными силами в Исламабаде 14 августа этого года, когда мы праздновали День битвы праведников в честь нашей исторической победы в четырехдневной войне с Индией», - отметил пакистанский лидер.

Присутствие на параде лидеров Турции и Пакистана стало закономерным продолжением предыдущих шагов, подтверждающих долгую историю дружбы, братства и солидарности наших стран и народов. Именно Анкара и Исламабад в первые дни Отечественной войны открыто выразили свою безусловную политическую и моральную поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев коснулся этой темы в своем выступлении на Параде: «Сегодня в нашем параде участвует мой дорогой брат, Президент Турецкой Республики уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган. Мой дорогой брат с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и азербайджанской армии. Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас. Братский турецкий народ под руководством уважаемого Президента Эрдогана неизменно поддерживал Азербайджан. Сказанные им во время войны слова «Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном!» стали очень серьезным посланием всему миру. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку.

Пять лет назад на Параде Победы мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган также был с нами. Сегодня с нами участвует еще один мой дорогой брат. Нашим гостем является Премьер-министр братского Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Государство и народ Пакистана в 44-дневной Отечественной войне поддержали Азербайджан и проявили солидарность с ним».

В контексте стратегического взаимодействия Азербайджана, Турции и Пакистана важно вспомнить исторический саммит лидеров 28 мая этого года. Особый символический вес ему придало проведение в свободном Лачине, и это тоже отражает долгую традицию дружбы и взаимной поддержки трех стран. В то же время это событие послало миру еще один серьезный месседж - о единстве, ответственности и готовности этих государств действовать совместно для обеспечения стабильности и безопасности.

В условиях глобальных вызовов - от угроз безопасности до экономических и продовольственных кризисов - укрепление сотрудничества трех стран - это и выбор, и одновременно стратегическая дальновидность. Ключевое географическое положение, политический вес, экономический потенциал и готовность к углублению многогранного взаимодействия открывают Азербайджану, Турции и Пакистану новые широкие возможности для развития. Способствуют этому общая численность населения этих стран – приблизительно 350 миллионов человек, а также совокупный ВВП в $1,5 трлн.

Сегодня совместные инициативы Азербайджана, Турции и Пакистана в политической, экономической, энергетической, транспортной и оборонной сферах уже изменили региональную карту, обеспечивая безопасность, устойчивость и новые перспективы.

Баку-Анкара-Исламабад - сегодня это не просто трехсторонний формат, это своевременный и важный союз, который задает политический импульс и обеспечивает согласованное, координированное движение вперед.

И это, проверенное временем и историей сотрудничество служит единой цели – миру, и процветанию наших стран и народов, одновременно способствуя укреплению региональной стабильности и международной безопасности.