В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек расплывчато ответил на слухи, согласно которым турецкий клуб готов арендовать аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси.

Его слова приводит The Touchline на своей странице в социальной сети X.

«Галатасарай» достиг того уровня, когда возможны даже такие переговоры. Мы подняли планку очень высоко. Нам удалось сохранить костяк команды, выигравшей три чемпионата подряд. Все, что мы делаем, остаётся в рамках наших финансовых возможностей. Вот почему теперь нас могут спрашивать о Месси», — заявил он.

Ранее СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет заключить с форвардом краткосрочное арендное соглашение на четыре месяца в межсезонье МЛС. В американской лиге регулярный чемпионат будет завершен в октября, плей-офф будет идти до декабря, после чего в лиге наступит пауза длиной в четыре месяца до нового сезона.

