 Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном
Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

First News Media15:10 - Сегодня
Турция направит глав МИД, МО и разведки для примирения Пакистана с Афганистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на будущей неделе планирует отправить в Пакистан делегацию глав МИД, Минобороны и Национальной разведывательной организации для обсуждения путей нормализации отношений между Исламабадом и Кабулом.

"Наши посреднические усилия на нынешнем этапе проходят в позитивном ключе. Надеемся, что результат будет положительным и, скорее всего, на неделе наш министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и директор Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын совершат визит в Пакистан. Они обсудят эти вопросы [урегулирования конфликта]", - сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана, который посетил в субботу.

Он выразил надежду, что благодаря контактам в Исламабаде "в Анкаре удастся успешно завершить переговорный процесс, начатый еще в Дохе". "Надеемся на постоянное прекращение огня и мир и продолжаем призывать стороны к сдержанности", - подчеркнул Эрдоган.

Источник: ТАСС

