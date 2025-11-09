Неуместная шутка стала причиной эвакуации всех пассажиров в казахстанском аэропорту

В международном аэропорту Атырау (Казахстан) временно были задержаны рейсы после того, как пассажир на вопрос сотрудников регистрации о содержимом ручной клади ответил шуткой, заявив о наличии бомбы.

Сотрудники аэропорта незамедлительно отреагировали: была проведена эвакуация пассажиров, территория аэропорта оцеплена, а все рейсы временно приостановлены. На место вызваны соответствующие экстренные службы для проверки багажа и обеспечения безопасности.

По предварительной информации, угрозы не подтвердились. Ведется разбирательство, пассажир будет привлечен к ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности.

Источник: АЗЕРТАДЖ