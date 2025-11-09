В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утверждённым министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, 9 ноября в подразделениях Азербайджанской Армии состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

После торжественного выноса боевых знамен на плац под сопровождение военного оркестра мероприятие было объявлено открытым.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Молодые солдаты, торжественно принявшие военную присягу, поклялись быть верными Родине.

Представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили молодых солдат со знаменательным днём, напутствовав их на верность Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, соблюдать военную присягу, нести образцовую службу, осваивать секреты владения вооружением и техникой, постоянно повышать боевую готовность, точно и своевременно выполнять приказы и указания Верховного главнокомандующего, быть готовым в любой момент встать на защиту родной земли.

Было подчеркнуто, что проведение церемонии принятия 9 ноября – в День Государственного флага – будет особенно ценна и памятна и является для личного состава двойным праздником.

Выступившие родители молодых солдат выразили гордость за своих детей, достойно служащих Родине, и благодарность главе государства и руководству Министерства обороны за созданные условия.

Затем военнослужащие прошли перед трибунами торжественным маршем.

В завершение для личного состава были организованы торжественная церемония принятия присяги и концертные программы, посвященные 9 ноября – Дню Государственного флага.