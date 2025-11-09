Сегодня на Исламиаде азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта
В очередной день Исламиады азербайджанские спортсмены выступят в шести видах спорта
Сегодня на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, представители Азербайджана выступят в шести видах спорта.
Наши спортсмены испытают свои силы в дзюдо, плавании, тяжелой атлетике, настольном теннисе, волейболе и боксе.
Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 видах спорта борются спортсмены из 57 стран.
Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.
АЗЕРТАДЖ
236