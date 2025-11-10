СМИ: сенаторы США достигли соглашения о прекращении шатдауна правительства

Сенаторы США достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить шатдаун и возобновить работу федерального правительства.

Об этом сообщают Politico и Fox News со ссылкой на источники в конгрессе.

Соглашение собрало достаточную поддержку среди демократов в сенате, а республиканцы также намерены его поддержать. Голосование по принятию документа состоится сегодня. Документ предусматривает восстановление на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, с выплатой компенсаций.

В обмен на прекращение шатдауна лидер большинства в сенате Джон Тюн пообещал демократам провести в декабре голосование по продлению субсидий в рамках реформы здравоохранения Obamacare.

Соглашение также станет основой для более широкого бюджетного плана, включающего финансирование ключевых ведомств.

В воскресенье основатель портала Punchbowl News Джейк Шерман заявил, что администрация президента США поддерживает план финансирования правительства в сенате.

В Соединенных Штатах продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к шатдауну.