Два землетрясения произошли в Азербайджане ночью

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 02:13 по местному времени, составила 4 единицы, очаг залегал на глубине 72 км.

Вскоре после этого, в 02:50, сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,1.

Эпицентр второго толчка находился в 35 километрах к северу от станции Зардаб, на территории Агдашского района.

Очаг этого землетрясения залегал на глубине 4 километра, подземные толчки не ощущались.