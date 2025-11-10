 Глава BBC ушел в отставку после скандала с подделкой речи Трампа | 1news.az | Новости
В мире

Глава BBC ушел в отставку после скандала с подделкой речи Трампа

First News Media00:10 - Сегодня
Глава BBC ушел в отставку после скандала с подделкой речи Трампа

Гендиректор британской корпорации BBC Тим Дэйви заявил о решении уйти в отставку после того, как стало известно о публикации телеканалом в прошлом году искаженного отрывка с речью президента США Дональда Трампа, сообщает Sky News.

"Несмотря на то, что это не единственная причина, недавние обсуждения работы BBC News, очевидно, повлияли на мое решение. В целом BBC хорошо справляется с работой, но были совершены ошибки, и я как генеральный директор я должен взять на себя всю ответственность", - говорится в письме, которое Дэйви направил сотрудникам корпорации.

Он подчеркнул, что уход в отставку является полностью его решением.

Также о решении покинуть пост заявила исполнительный директор новостного подразделения корпорации BBC News Дебора Тернесс. Она подала Дэйви заявление об отставке еще в субботу вечером.

Ожидается, что BBC официально принесет извинения за инцидент с речью Трампа в понедельник.

Речь идет об эпизоде программы "Панорама" под названием "Трамп: второй шанс?", который BBC показали за неделю до выборов президента США в 2024 году. В видео отрывки из речи Трампа, произнесенной 6 января 2021 года, смонтированы таким образом, как будто президент США говорит своим сторонникам, что вместе с ними пойдет в Капитолий и будет "сражаться как лев". На самом деле Трамп говорит несколько о другом.

6 января 2021 года конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание конгресса и сорвала заседание.

Источник: Интерфакс

Глава BBC ушел в отставку после скандала с подделкой речи Трампа

