В Мали публично казнили девушку за публикации в TikTok

На севере Мали джихадисты похитили и публично казнили девушку, которая публиковала в соцсети TikTok видеоролики о городе Тонка.

Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные власти и родственников погибшей.

«Мою сестру задержали в четверг джихадисты, обвинив в том, что она передавала малийской армии информацию об их перемещениях», — рассказал брат погибшей.

По его словам, на следующий день Сиссе привезли на мотоцикле в центр города и публично расстреляли на площади Независимости. Брат блогерши сообщил, что был в толпе людей, ставших свидетелями казни.

Источник в службе безопасности подтвердил, что девушка была убита джихадистами на площади в Тонке.

Сиссе вела видеоблог о городской жизни. На нее были подписаны больше 90 тысяч человек.

Источник: Gazeta.ru