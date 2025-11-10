В Баку задержан водитель «Tofaş», демонстративно нарушивший правила и выложивший видео в TikTok - ВИДЕО

Сотрудниками отделения дорожно-патрульной службы Низаминского районного управления полиции был задержан водитель автомобиля марки «Tofaş» с государственным номерным знаком 10-ST-665 Турал Ибрагимов.

Т.Ибрагимов демонстративно нарушал общественный порядок, совершая хулиганские действия на дороге и создавая серьёзную угрозу для других участников движения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Турал Ибрагимов грубо нарушил правила дорожного движения и опубликовал видео своих действий в социальной сети TikTok – в отношении водителя был составлен административный протокол и направлен в соответствующий районный суд.

По решению суда Т.Ибрагимов арестован в административном порядке на 20 суток и лишён водительских прав на 1 год.