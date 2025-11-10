 В Китае рассказали, сколько будет стоить 10-минутный полет на воздушном такси | 1news.az | Новости
В мире

В Китае рассказали, сколько будет стоить 10-минутный полет на воздушном такси

First News Media09:00 - Сегодня
В Китае рассказали, сколько будет стоить 10-минутный полет на воздушном такси

Полет длительностью 10 минут на аэротакси в Шанхае в будущем будет стоить 59 юаней (порядка $8,3).

Как сообщило Шанхайское телевидение, такой план на 8-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) предложила компания Vertaxi.

Представленное ей транспортное средство представляет собой электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. В компании указали, что за 10 минут на аэротакси можно перелететь половину мегаполиса, например от транспортного узла Хунцяо на западе города до центрального делового района Луцзяцзуй. Для сравнения, та же дорога на машине займет порядка 40 минут.

По оценкам разработчика, сначала тарифы будут немного выше, чем у обычных такси, но они резко снизятся, как только маршруты авиаперевозок расширятся. Цена полетов на короткие расстояния будет начинаться от 50 юаней ($7), для междугородних маршрутов - от 100 юаней ($14). Пятиместный салон аэротакси вмещает также пять стандартных чемоданов длиной порядка 50 см.

Китай в последние годы активно развивает так называемую низковысотную экономику - сферу практического применения беспилотников и летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. По прогнозам Управления гражданской авиации КНР, рыночная стоимость этого сектора в 2025 году составит 1,5 трлн юаней ($210 млрд), а к 2035 году указанный показатель может достичь 3,5 трлн юаней ($490 млрд).

CIIE - крупнейшая выставка в Китае, посвященная импорту. Мероприятие проходит 5-10 ноября в Национальном выставочном и конференц-центре. В этом году свыше 4 тыс. участников представляют здесь свою высококачественную продукцию. В частности, на экспо представлен организованный Российским экспортным центром стенд производителей из РФ.

Источник: ТАСС

