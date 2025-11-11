Какой будет погода в первый рабочий день после праздников?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 11-14, днем ​​17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 80-85%, днем ​​60-65%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12, днем ​​17-21, в горах ночью 3-7, днем ​​8-13 градусов тепла.