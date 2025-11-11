Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС 18 ноября из-за "отхода от демократии", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Недавно мы опубликовали доклад о прогрессе стран-кандидатов, где указано, что мы теперь считаем Грузию только номинальным кандидатом в ЕС. Мы с сожалением констатируем дальнейшее удаление Грузии с европейского демократического пути… Да, мы можем подтвердить, что Грузия не была приглашена на наш форум по этим причинам", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.

Форум по расширению ЕС с высоким участием политиков евроинститутов и стран-кандидатов в ЕС пройдет впервые в Брюсселе18 ноября.

Источник: РИА Новости