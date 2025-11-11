Контрабанда под видом конфет: в Азербайджане изъяли сотни упаковок лекарственных препаратов - ФОТО

В результате мер, осуществлённых сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны лекарственных препаратов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, при прохождении через рентгеновский аппарат в зале прибытия Международного аэропорта Гянджи багажа гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего авиарейсом Стамбул–Гянджа, на мониторе было обнаружено изображение подозрительных предметов.

В ходе проверки в сумке, принадлежащей гражданину, были обнаружены спрятанные особым способом в коробках, маскированных под сладости, лекарственные препараты марки "Lioresal" — 645 конволют (упаковок), по 10 таблеток в каждой. Данные препараты не были заранее представлены к таможенному контролю и не были заявлены ни в устной, ни в электронной, ни в письменной форме.