Из Грузии выдворен 31 иностранец, включая граждан Азербайджана

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства, выдворили из Грузии 31 иностранного гражданина.

Об этом распространяет информацию МВД.

Согласно информации ведомства, в результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни, из страны были выдворены граждане Индии, Турции, Кубы, Египта, Китая, Пакистана, России, Конго, Азербайджана, Туркменистана, Нигерии, Таиланда, Кувейта, Израиля и Ганы — всего 31 человек. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.

«Следует отметить, что в текущем году сотрудники Департамента миграции уже выдворили из страны более 1000 иностранцев, что является беспрецедентно высоким показателем и существенно превышает суммарное количество выдворенных лиц за последние три года.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одним из его полномочий является выявление иностранцев, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения», — говорится в распространённой информации МВД.