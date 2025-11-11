В Азербайджане прекратил деятельность известный музей

В Нахчыване прекратил деятельность Музей соли, созданный в 2017 году по решению Васифа Талыбова и находившийся в ведении Министерства культуры Нахчыванской АР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на modern.az, причины закрытия этого культурного учреждения остаются неизвестными. Ликвидация музея, по имеющейся информации, должна быть завершена в течение двух месяцев.

Основная цель создания музея заключалась в привлечении внимания к значению нахчыванской соли, систематизации результатов научных исследований, а также сохранении и популяризации связанных с ними материальных и культурных ценностей.

В экспозиции были представлены ценные экспонаты, включая каменные орудия, молоты и ковшики, солонки из глины и керамики, мешки для хранения и транспортировки соли, а также каменные ступки и пестики.

Ранее в Нахчыване были приостановлены также производство и упаковка на предприятии ООО "Naxçıvan Duz İstehsalı" (Нахчыванское соляное производство), которое находится в подчинении Министерства экономики Азербайджана.