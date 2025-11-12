Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены

Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены.

За последние годы по государственной линии, по линии государственных инвестиционных программ был обеспечен большой поворот к лучшему.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.

«Реализация нескольких региональных программ развития успешно завершена. Можно сказать, что ситуация с электроснабжением, являющимся основным инфраструктурным направлением, во всех регионах полностью нормализовалась», - отметил глава государства.