Греция объявила о переносе своего посольства из Тегерана в Баку

Министерство иностранных дел Греции в четверг объявило о переносе своего посольства из Тегерана в Баку.

Как сообщает АПА, пресс-секретарь министерства Лиана Зоту пояснила, что этот шаг связан с ухудшением ситуации с безопасностью в столице Ирана, что не позволяет дипломатическому представительству работать в безопасных условиях.

По информации, количество граждан Греции, проживающих в Иране, очень невелико и в основном касается членов семей и сотрудников дипломатического представительства, поэтому запросов на их эвакуацию из Ирана не поступало.

Подробности переноса не раскрываются по соображениям безопасности, процесс продолжается.