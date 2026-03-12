Греция объявила о переносе своего посольства из Тегерана в Баку
Министерство иностранных дел Греции в четверг объявило о переносе своего посольства из Тегерана в Баку.
Как сообщает АПА, пресс-секретарь министерства Лиана Зоту пояснила, что этот шаг связан с ухудшением ситуации с безопасностью в столице Ирана, что не позволяет дипломатическому представительству работать в безопасных условиях.
По информации, количество граждан Греции, проживающих в Иране, очень невелико и в основном касается членов семей и сотрудников дипломатического представительства, поэтому запросов на их эвакуацию из Ирана не поступало.
Подробности переноса не раскрываются по соображениям безопасности, процесс продолжается.
