 В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - Сегодня
В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

В Ходжавендском районе произошёл минный инцидент.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Главной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что 12 марта 2026 года в селе Ашагы Вейсалли Ходжавендского района, освобождённого от оккупации, произошёл минный инцидент.

Житель Агдамского района, 1968 года рождения, Рамиз Машаллах оглу Гаджиев, при выпасе скота на коне в незачищенной от мин зоне бывшей линии соприкосновения, наткнулся на противотанковую мину и погиб.

По данному факту проводится расследование в районной прокуратуре.

ANAMA, МВД и Главная прокуратура ещё раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в ограждённые зоны.

21:00

В Физулинском районе при подрыве на мине погибли пастух вместе с лошадью

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел на территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района.

По информации, житель Агдамского района, 1968 года рождения, пастух Рамиль Машаллах оглу Гаджиев, передвигаясь верхом по территории, наткнулся на мину.

В результате взрыва погибли пастух и его лошадь.

По данному факту проводится расследование.

Поделиться:
874

Актуально

Xроника

На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы ...

Общество

В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

Общество

Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ...

Политика

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Умер актер сыгравший Макара Гусева из «Приключений Электроника»

Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Бaку автомобиль сбил женщину, выбежавшую на дорогу - ВИДЕО

Госкомтаможни оштрафовал Эльчина Гулиева на 300 манатов

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

Последние новости

Греция объявила о переносе своего посольства из Тегерана в Баку

Сегодня, 23:40

Азербайджанская спортсменка по женской борьбе стала чемпионкой Европы

Сегодня, 23:20

В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:00

В Баку маршрутный автобус игнорирует остановки — Ответ AYNA - ВИДЕО

Сегодня, 22:40

Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 22:20

На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с XIII Глобального Бакинского форума - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Умер актер сыгравший Макара Гусева из «Приключений Электроника»

Сегодня, 21:40

ВСУ нанесли удар по медпункту в Донецке, погибли 8 человек

Сегодня, 21:20

Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:48

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Сегодня, 20:40

В столице Турции произошло землетрясение

Сегодня, 20:32

Профессор Халил Кочарли ушел из жизни в возрасте 100 лет

Сегодня, 20:20

Шарль Мишель: Баку превратился в важную платформу для глобального диалога и сотрудничества

Сегодня, 20:00

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

Сегодня, 19:30

Посол Ирана: Выражаю глубокую благодарность правительству и народу Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Лариджани: В случае удара США по энергосистеме Ирана регион «погрузится во тьму»

Сегодня, 19:00

Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Глава ВОЗ призвал к реформам системы ООН на Глобальном Бакинском форуме

Сегодня, 18:30

Euronews о визите Антониу Кошты в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50