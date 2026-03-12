В Ходжавендe на мине погибли пастух и лошадь - ОБНОВЛЕНО

В Ходжавендском районе произошёл минный инцидент.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Главной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что 12 марта 2026 года в селе Ашагы Вейсалли Ходжавендского района, освобождённого от оккупации, произошёл минный инцидент.

Житель Агдамского района, 1968 года рождения, Рамиз Машаллах оглу Гаджиев, при выпасе скота на коне в незачищенной от мин зоне бывшей линии соприкосновения, наткнулся на противотанковую мину и погиб.

По данному факту проводится расследование в районной прокуратуре.

ANAMA, МВД и Главная прокуратура ещё раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в ограждённые зоны.

21:00

В Физулинском районе при подрыве на мине погибли пастух вместе с лошадью

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел на территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района.

По информации, житель Агдамского района, 1968 года рождения, пастух Рамиль Машаллах оглу Гаджиев, передвигаясь верхом по территории, наткнулся на мину.

В результате взрыва погибли пастух и его лошадь.

По данному факту проводится расследование.