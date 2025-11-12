В Армении ограничат доступ к докладу о 44-дневной войне

Доступ к докладу, который был подготовлен следственной комиссией Национального собрания Армении о 44-дневной войне, будет предоставлен ограниченному количеству структур.

Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», глава комиссии Андраник Кочарян, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов, передают армянские СМИ.

«Мы договорились с аппаратом Национального собрания Армении о том, что материалы, состоящие из 16 тысяч страниц, должны быть переданы в 1-й отдел. Затем должно быть принято решение о предоставлении государственным структурам доступа к этим материалам. Последние будут иметь возможность изучать их и принимать соответствующие решения», сказал Кочарян.

В указанный список вошли Генеральная прокуратура, Служба национальной безопасности и Министерство обороны. Депутаты при этом также не останутся в стороне.

Глава комиссии также добавил, что «совершенно секретный доклад» очень важен с точки зрения извлечения и формулирования выводов.