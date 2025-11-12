Пожар на автозаправочной станции в Нахчыване потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пожар на автозаправочной станции в Нахчыване за короткое время потушен силами МЧС.

Об этом АПА сообщили в МЧС.

19:17

В Нахчыване в пожаре на автозаправочной станции 3 человека отравились от дыма.

Как сообщает АПА, им оказана первая медицинская помощь.

***

В Нахчыване произошло возгорание на автозаправочной станции.

Как сообщает AПA, пожар возник на складе АЗС.

На место направлены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Нахчыванской АР, городского управления полиции Нахчывана и службы скорой медицинской помощи.