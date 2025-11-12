Пожар на автозаправочной станции в Нахчыване потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Пожар на автозаправочной станции в Нахчыване за короткое время потушен силами МЧС.
Об этом АПА сообщили в МЧС.
19:17
В Нахчыване в пожаре на автозаправочной станции 3 человека отравились от дыма.
Как сообщает АПА, им оказана первая медицинская помощь.
В Нахчыване произошло возгорание на автозаправочной станции.
Как сообщает AПA, пожар возник на складе АЗС.
На место направлены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Нахчыванской АР, городского управления полиции Нахчывана и службы скорой медицинской помощи.
