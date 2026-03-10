Трамп заявил, что операция против Ирана скоро закончится, но допустил усиление в 20 раз интенсивности ударов по нему

Американо-израильская операция против Ирана вскоре завершится. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"И это скоро будет закончено", - сказал он, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход военной кампании против Ирана. Американский президент отказался обозначить точные сроки завершения операции. Он уточнил лишь, что на текущей неделе эта кампания свернута не будет. "Нет, но скоро", - отметил по этому поводу президент США. Когда его попросили пояснить, идет ли речь о ближайших днях, он ответил утвердительно. "Думаю, так", - подчеркнул американский лидер. "Очень скоро", - добавил он.

При этом президент пригрозил, что США вновь будут готовы вернуться к применению военной силы против Ирана в случае необходимости. "И, если это вновь начнется, то они подвергнутся еще более серьезным ударам", - предупредил Трамп.

В то же время Трамп утверждает, что США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

"Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого", - утверждал глава Белого дома в Truth Social. Он также допустил, что США "атакуют легко уничтожаемые цели", после чего Иран якобы "будет практически не в состоянии восстановиться". По его мнению, исламской республике в таком случае грозят "смерть, огонь и ярость".

"Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет. Это подарок со стороны США Китаю и всем странам, пользующимся Ормузским проливом", - настаивал он. При этом он выразил "надежду на то, что этот жест будет воспринят с благодарностью".

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке фактически остановлено судоходство в Ормузском проливе. На этот маршрут приходится порядка 20% всех мировых поставок нефти и газа.

Источник: ТАСС