Tasnim: Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне
Иранские силы провели ракетную атаку на американскую базу, расположенную в Бахрейне.
Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.
Как информирует агентство, иранскими силами была атакована авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне, после бомбардировки на базе возник пожар. По сведениям Tasnim, целью атаки было общежитие для американских военнослужащих.
О возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате налета сведений пока не имеется.
Источник: ТАСС
