Tasnim: Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Иранские силы провели ракетную атаку на американскую базу, расположенную в Бахрейне.

Сообщившее об этом агентство Tasnim утверждает, что на базе возник сильный пожар.

Как информирует агентство, иранскими силами была атакована авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне, после бомбардировки на базе возник пожар. По сведениям Tasnim, целью атаки было общежитие для американских военнослужащих.

О возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате налета сведений пока не имеется.

Источник: ТАСС