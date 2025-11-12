В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круговой развязки "Статистика";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

15. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

16. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.