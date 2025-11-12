В Азербайджане надгробная плита придавила мужчину

В Абшеронском районе трагически погиб водитель.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в городе Хырдалан. Житель города Сумгайыт Зияд Мамед оглу Гасанов, 1980 года рождения, управлявший грузовым автомобилем марки "Ford", грузил на него мраморный надгробный камень. Во время погрузки камень соскользнул с автомобиля и упал на мужчину. З.Гасанов был доставлен в больницу, но скончался там.

По данному факту ведётся расследование.