Армянский Минфин оправдывает рост госдолга «наследием прошлых властей»

Госдолг Армении с 2018 г. увеличился на 80%, а не удвоился.

Об этом сказал в парламенте Армении министр финансов Ваге Ованнисян, представляя проект бюджета на 2026 г и отвечая на утверждения представителей оппозиции.

При этом, по его словам, если бы правительство сократило расходы до уровня 2018 г., то смогло бы закрыть долг за полтора года.

"Мы не делаем этого, потому что за прошедший период наши потребности, как и амбиции сильно изменились.

Если представить, что мы выплатим взятый с 2018 г. долг, то нам придется сократить расходы на 58%", - сказал Ованнисян.

Глава Минфина отметил, что, в частности, расходы на оборону сократятся на 65%, на образование – 60%, социальные расходы – 54% и т.д.

Министр обратил внимание на то, что значительно увеличилась доля долга в нацвалюте (с19% до 50,8%), что положительно с точки зрения управления долгом.

В целом, по его словам, со структурной точки зрения, госдолг сегодня намного более стабилен, чем в 2018 г.

Напомним, по итогам 2025 года дефицит госбюджета Армении ожидается в размере 5,5% ВВП или, в абсолютных цифрах, 600 млрд драмов (около $1 млрд 558 млн).

Госдолг правительства по итогам 2024 года составил 48% ВВП, по итогам 2025-го ожидается в размере 50,7%, а в 2027-2028 годах превысит 54%. В этом году долг вырос за счет дополнительного выпуска облигаций в национальной и иностранной валюте (объем зарубежных кредитов вырастет в меньшей степени).

В абсолютных цифрах в конце 2025 года объем долга правительства ожидается в размере $14 млрд 147 млн (в конце 2024-го - $12 млрд 338 млн).

