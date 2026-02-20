Еще один телеканал будет транслировать матчи Мисли премьер-лиги

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA), являясь высшим футбольным органом страны, всегда считала приоритетными задачами расширение массовости футбола, привлечение более широкой аудитории к самому популярному виду спорта в мире и повышение качества трансляций.

Об этом говорится в сообщении AFFA, размещенном на официальной странице ассоциации в социальной сети Facebook, в котором говорится, что в этом контексте в центре внимания неизменно находился национальный чемпионат.

Отмечается, что с целью расширения географии вещания Мисли Премьер-лиги AFFA провела обсуждения с эксклюзивным вещателем турнира «CBC Sport» и руководством первого спортивного телеканала страны «İdman TV». По итогам переговоров было принято решение, что начиная с текущего сезона один матч каждого тура Мисли Премьер-лиги будет транслироваться в прямом эфире на «İdman TV» параллельно с «CBC Sport».

В рамках нового сотрудничества первой трансляцией станет матч 22-го тура «Карабах» - «Сабах».

Отмечается, что руководство AFFA, высоко оценив успешное завершение переговоров и внимательный подход обеих телекомпаний к данному вопросу, выразило благодарность партнёрам и пожелало им успехов в дальнейшей деятельности.

Технические детали, связанные с организацией трансляций и регулированием общего процесса, будут реализованы телеканалами на основе взаимного согласия.

«Выражаем благодарность руководству «CBC Sport» и «İdman TV» за внимание и поддержку, оказываемые азербайджанскому футболу», - отмечают в AFFA.