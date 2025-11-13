 Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО

First News Media13:55 - Сегодня
Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО

Около 40 азербайджанских студентов, которым отказано во въезде в Молдову, будут возвращены на родину.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что посольство Азербайджана в Молдове осведомлено о ситуации, и этим молодым людям была оказана всяческая поддержка:

"Молдавская сторона не разрешила въезд в страну азербайджанским студентам, направляющимся на обучение в Украину, из-за неправильного оформления документов о зачислении в университет. Студенты будут возвращены обратно в Азербайджан".

Напомним, что согласно информации, распространенной в социальных сетях, около 40 азербайджанских студентов столкнулись с неожиданной проблемой в международном аэропорту Кишинева. Им не разрешили въезд в Молдову.

Поделиться:
656

Актуально

Точка зрения

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую ...

Мнение

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Точка зрения

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие ...

Xроника

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным ...

Политика

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Президент Турции: Мы не допустим нарушения прав Азербайджана

Пашинян: Карабахский вопрос был поводком для того, чтобы привязать Армению к «ближайшему дереву»

Последние новости

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 18:30

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

Сегодня, 18:16

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Сегодня, 18:05

В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Сегодня, 17:48

В Грузии заочно арестовали экс-премьера

Сегодня, 17:30

В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист

Сегодня, 17:25

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Сегодня, 17:14

В Азербайджане за распространение детской порнографии задержаны администраторы Telegram-каналов - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Сегодня, 16:58

В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

Сегодня, 16:55

Преступления на $412 тысяч: Санан Асадсаде объявлен в розыск

Сегодня, 16:38

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Сегодня, 16:25

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Сегодня, 16:22

В Азербайджане около 22 тысяч человек привились от гриппа

Сегодня, 16:20

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Сегодня, 16:17

Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

Сегодня, 16:15

Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую интеграционную ось

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным союзником

Сегодня, 15:57
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52