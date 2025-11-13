BBC хочет еще раз извиниться перед Трампом

Британская вещательная корпорация BBC готовится принести личные извинения президенту США Дональду Трампу во избежание иска на $1 млрд за искажение его речи.

Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, BBC работает над составлением текста с персональными извинениями перед Трампом. Ранее председатель совета управляющих корпорации Самир Шах принес публичные извинения за «ошибочное решение»" отредактировать речь американского лидера.

BBC оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

Согласно The Times, процесс назначения нового гендиректора может растянуться за несколько месяцев.

Как указала газета, кандидат не из внутренней структуры вещателя может приступить к исполнению обязанностей лишь в сентябре 2026 года. Среди основных возможных претендентов на роль гендиректора BBC называются топ-менеджер компании Apple Джей Хант и гендиректор телекомпании Left Bank Pictures Шарлотта Мур. Ранее они обе уже работали на Би-би-си на высоких должностях. В случае их назначения впервые в истории гендиректором вещателя станет женщина.

Кроме того, в списке кандидатов значатся бывший руководитель телеканала Channel 4 Александра Махон, исполнительный директор кинокомпании All3 Media Джейн Тортон, экс-министр финансов Великобритании Джордж Осборн, исполнительный директор телеканала ITV Кэролин Макколл и руководитель ирландского телеканала RTE Кевин Бакхерст.