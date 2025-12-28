МИД Армении: республика не проводит курс на разрыв связей с Россией
Власти Армении не проводят курс на разрыв связей с Россией.
Об этом в интервью Общественной телекомпании Армении заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
"У правительства нет повестки вытеснения России из Армении, разрыва политических, экономических и иных связей. Такой повестки нет, такая политика не ведется, - подчеркнул Мирзоян. - Когда мы углубляем отношения с США или ЕС, не нужно искать в этом цели, тайной повестки по вытеснению России".
Источник: ТАСС
