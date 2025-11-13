В Азербайджане около 22 тысяч человек привились от гриппа

В связи с началом осенне-зимнего сезона на территории Азербайджана проводятся традиционные профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

С 8 октября по 13 ноября в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, против гриппа было вакцинировано в общей сложности 21 186 человек, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Из них 2 700 человек - в возрасте от 0 до 17 лет, 14 807 - от 18 до 59 лет, и 3 679 - в возрасте 60 лет и старше.

Отметим, что высококачественные противогриппозные вакцины, поставленные в страну Министерством здравоохранения, произведены французской компанией Sanofi Pasteur.

Граждане, желающие пройти вакцинацию против гриппа, могут обратиться в центральные районные больницы по регионам, а в Баку - в учреждения первичного звена здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги.

Подчеркнем, что вакцинация проводится на добровольной основе.