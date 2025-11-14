Примирение через правосудие: почему выдача бывших армянских лидеров становится необходимым шагом

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Азербайджан и Армения на пути подписания мирного соглашения. Но это только часть пути мира.

Война оставляет раны не только на телах, но и в памяти народов. Когда же раны остаются незалеченными — без правды, без ответственности, без искупления — они продолжают кровоточить, мешая примирению и устойчивому миру. Сегодня, спустя десятилетия после активной фазы конфликта, на повестке стоит не просто «политическое урегулирование», а историческая ответственность. В центре — вопрос о выдаче Азербайджану или привлечении к ответственности в Армении лиц, которые, по всеобщему убеждению, были повинны в оккупации и военных преступлениях, как на территории Армении, так и на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Международное право и территориальная целостность

Организация Объединённых Наций в течение 1993 года приняла серию решений по конфликту между Азербайджаном и Арменией. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН прямо требовали вывода оккупационных сил и прекращения захвата территории силой. Это значит: те, кто отдавал команды, контролировал вооружённые формирования или предоставлял логистику, могут быть привлечены к ответственности.

Например, резолюция Совета Безопасности ООН №822 от 30 апреля 1993 года «вновь и вновь подтверждает… нерушимость международных границ и недопустимость приобретения территории силой». В частности, этот текст прямо требует: «немедленного вывода всех оккупационных сил из района Кельбаджар и других недавно оккупированных территорий Азербайджана».

Далее, резолюция Совета Безопасности ООН №884 (12 ноября 1993) подтверждает предыдущие резолюции и вновь требует «немедленного прекращения вооружённых действий и в одностороннем порядке вывода оккупационных сил из Зангелана и города Горадиз и других недавно оккупированных территорий Азербайджана».

Что это означает? Эти решения — не просто политические заявления, они выражают принцип международного права: принцип суверенитета и территориальной целостности государств, а также недопустимость приобретения территории силой. При этом они предусматривают, что стороны обязаны обеспечить доступ гуманитарной помощи, защиту гражданского населения и соблюдение норм международного гуманитарного права.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в резолюции №1416 от 25 января 2005 года прямо отмечает: «Значительная часть территории Азербайджана всё ещё оккупирована армянскими силами… Военные действия и широкомасштабные этнические столкновения, которые им предшествовали, привели к массовой этнической чистке и созданию моноэтнических зон, что напоминает концепцию этнической чистки».

Почему это важно в контексте ответственности

Факт международного признания — и через резолюции ООН, и через ПАСЕ — оккупации Арменией азербайджанских территорий, соответствующей гуманитарной катастрофы на оккупированных землях, создаёт юридическую и моральную основу для того, чтобы требовать: либо выдачи лиц, причастных к оккупации и военным преступлениям, стороне, которая понесла ущерб; либо возбуждения уголовных дел внутри страны, где эти лица находятся, в данном случае — Армении.

Выделим ключевые моменты. Республика Армения, являясь членом международного сообщества, субъектом международного права, в том числе участником Женевских Конвенций 1949 года и ее протоколов, несёт обязанность расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это — часть универсального принципа, закреплённого в общих нормах международного гуманитарного права. Они требуют защиты гражданского населения и запрещают насилие над мирными жителями. Другой момент. Лица, занимавшие высшие государственные либо военные должности на момент совершения этих действий (если они доказуемо отдавали приказы, контролировали ситуацию, знали или могли знать о преступлениях подчинённых и не предприняли меры), должны нести ответственность по принципу командной ответственности.

Путь к долгосрочному и устойчивому миру в регионе лежит через покаяние Армении, через признание вины и ответственности. Если руководители страны не обеспечивают расследование и наказание военных преступников, это усиливает сомнение в искренности армянской стороны и препятствует долгосрочному примирению между странами.

Шаг покаяния-примирения

Внутреннее законодательство государств — в данном случае, Армении — может предусматривать ответственность за военные преступления; если национальная юрисдикция не действует, это усиливает необходимость международного или трансграничного правосудия.

Бывшие руководители сепаратистского образования и Республики Армения — экс-президенты Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, а также экс-министр обороны Сейран Оганян — лица, чья политико-военная роль в период конфликта 1991-94 гг. оценивается как существенная. Утверждается, что именно при них армянская сторона принимала ключевые решения, контролировала вооружённые формирования, и что именно по их приказам имели место случаи этнической чистки и массовых нарушений прав человека. В этом контексте рассматривается возможность привлечения их к ответственности либо через внутреннее судопроизводство в Армении (в Уголовном кодексе Республики Армения есть соответствующие имплементированные из международного права статьи), либо выдачу Азербайджану.

Принцип «нет безнаказанности» (no impunity) сегодня общепризнан: преступления против человечности, этнические чистки, геноцид — не имеют срока давности и не могут оставаться без юридической оценки.

Однако выдача либо уголовное преследование лиц, названных выше, — не просто юридическое действие. Это символический жест — признание того, что война была не просто геополитическим столкновением, а местом страдания для граждан, потерявших дома, родных, жизнь. Он означает: «Мы видим боль, мы признаём неправомерность, мы берём ответственность».

Такой шаг становится мощным сигналом: армянская сторона готова к истинному примирению, основанному не на формальных договорах, а на правде, ответственности и справедливости. Это путь не к уходу от прошлого («давайте все забудем», «что было, то было и прошло» и т.п.), а к его осознанию, чему во многом способствует международное право, которое требует, чтобы преступления не оставались без ответа.

В итоге…

Для Азербайджана: реализуется право на справедливость и восстановление нарушенных прав — права тех, кто был подвергнут этнической чистке, чьи дома разрушены, кто стал вынужденным переселенцем.

Для Армении: это возможность выйти из состояния постоянного конфликта, показать миру, что государство готово брать на себя ответственность, что общество готово к саморефлексии. Это укрепит международный имидж и создаст условия для более устойчивых соседских отношений.

Для региона: настоящий мир не только там, где прекращаются боевые действия, но и там, где признаётся история, виновные наказаны, а пострадавшие получают справедливую компенсацию, восстанавливаются в правах.

Это станет моделью, где вместо нового витка насилия будет иметь место переход к праву, диалогу и сотрудничеству.