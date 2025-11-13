 В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами | 1news.az | Новости
В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

First News Media16:55 - Сегодня
В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

В турецком городе Газиантеп молния поразила движущийся трамвай с пассажирами.

Об этом сообщил Haberturk со ссылкой на DHA.

По данным газеты, инцидент произошел около полудня на линии Бурч–Суд в районе Панжарлы во время сильного дождя. Пассажиров экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали о небольшой панике.

Движение трамваев на линии временно приостановили, пока экипажи обеспечивали безопасность и снимали пораженное транспортное средство с линии. После этого рейсы возобновили.

Мэр города Фатма Шахин в своем аккаунте в социальных сетях отметила, что благодаря системе защиты от молний, установленной на трамваях, ни транспортное средство, ни пассажиры не пострадали.

В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

