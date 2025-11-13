 Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для экспертизы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для экспертизы - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:03 - 13 / 11 / 2025
Тела 20 военнослужащих Турции, погибших в результате крушения принадлежащего военно-воздушным силам страны самолета C-130 на территории Грузии, сегодня были доставлены в отдел судебно-медицинской экспертизы в Анкаре.

Как передают турецкие СМИ, тела, доставленные из Тбилиси в Анкару, переданы медицинскому центру для проведения первичной экспертизы и установления личности погибших.

После завершения необходимых процедур завтра состоятся церемонии прощания и захоронения погибших военнослужащих.

22:40

Самолет военно-воздушных сил Турции A400M, перевозивший тела 20 военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, прибыл из Тбилиси в Турцию.

Об этом сообщило издание Habertürk.

Отмечается, что 11 ноября на территории Грузии потерпел крушение принадлежащий военно-воздушным силам Турции военно-транспортный самолет C-130, в результате чего погибли все находившиеся на борту члены экипажа.

Обломки самолета были обнаружены местными жителями на крутых склонах вблизи монастыря Холагири. Кроме того, в Грузии возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения авиационной безопасности. Расследование ведется в координации с Турцией и Азербайджаном.

20:40

Самолет A400M ВВС Турции с останками 20 военнослужащих, погибших при крушении военно-транспортного воздушного судна C-130 в Грузии, вылетел вечером 13 ноября из Тбилиси в Анкару.

Об этом говорится в сообщении в Министерства национальной обороны Турции.

В Анкаре пройдет официальная церемония прощания с шехидами, после чего состоятся похороны героев.

