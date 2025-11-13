МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами

В социальных сетях распространились кадры, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения служебными автомобилями, принадлежащими посольствам некоторых стран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), правила дорожного движения Азербайджанской Республики без исключения распространяются на все транспортные средства, находящиеся на территории страны - как на частные автомобили, так и на служебные машины дипломатических представительств.

По фактам нарушений оформляются соответствующие документы, и информация направляется по подведомственным инстанциям.