 МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами
Общество

МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами

First News Media21:00 - Сегодня
МВД распространило заявление о нарушениях правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами

В социальных сетях распространились кадры, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения служебными автомобилями, принадлежащими посольствам некоторых стран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), правила дорожного движения Азербайджанской Республики без исключения распространяются на все транспортные средства, находящиеся на территории страны - как на частные автомобили, так и на служебные машины дипломатических представительств.

По фактам нарушений оформляются соответствующие документы, и информация направляется по подведомственным инстанциям.

849

