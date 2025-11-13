Володин: РФ признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус.

Как передают российские СМИ, об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Что касается граждан иных государств, «мы не можем признавать их водительское удостоверение, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены», уточнил Володин.

По его словам, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля.

Также он отметил, что владение русским языком — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в России.

В качестве примера Володин привел законопроект, предложенный правительством РФ о признании водительских прав граждан Армении. Данный законопроект не нашел поддержки в Госдуме, поскольку русский язык там не является официальным языком, подобным тому, как его статус закреплен в Беларуси и Кыргызстане.