 Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру | 1news.az
Общество
Общество

Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру

First News Media23:00 - 13 / 11 / 2025
Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру

Проживающая за рубежом журналист Севиндж Османгызы (Севиндж Осман кызы Мирзоева) вызвана в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Официальное уведомление об этом было распространено на телеканале İTV.

Обвиняемой — 1969 года рождения Севиндж Осман кызы Мирзоевой — разъясняется, что она должна 20 ноября 2025 года в 16:00 явиться с документом, удостоверяющим личность, по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160, в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Суть предъявленного обвинения заключается в том, что по уголовному делу № 252006069 от 23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Мирзоевой было принято решение о привлечении её в качестве обвиняемой по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана (“публичные призывы к насильственному захвату власти”).
Так как она скрылась от следственных органов и находится за пределами страны, в отношении неё был объявлен розыск, а Бинагадинским районным судом в тот же день избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года в содержание обвинения были внесены дополнения и изменения, и в отношении Абида Гафарова было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 220.2 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно материалам следствия, на принадлежащем ей YouTube-канале “Sevinc Osmanqizi TV” 17 февраля 2019, 17 октября 2019 и 25 июля 2020 года были опубликованы видеоролики, в которых она, якобы, воздействовала на общественное мнение и призывала людей к незаконным, насильственным действиям против законной власти Азербайджана, а также распространяла эти материалы в интернете для неограниченного круга лиц.

Кроме того, по версии следствия, совместно с Бейдуллой Манафовым и другими лицами она участвовала в эфирах от 2 сентября 2023 и 13 января 2024 года, поддерживая высказывания, направленные на “подстрекательство к насильственному свержению власти”. Аналогичные обвинения предъявлены по эфиру с Абидом Гафаровым от 26 июня и 9 декабря 2024 года.

Обвиняемой разъясняется, что в соответствии со статьёй 467-13.3 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана, она имеет право участвовать в предварительном следствии, выбрать себе защитника и пользоваться другими процессуальными правами. Если она пользуется услугами адвоката, должна сообщить об этом следственным органам.

Также ей сообщается, что в случае неявки на вызов может быть начато заочное производство, по результатам которого суд может вынести заочный приговор или иное итоговое решение.

На основании статей 54-2.1.7 и 467-13.3 УПК Азербайджана Севиндж Османгызы официально предупреждается, что в случае неявки по вызову в отношении неё будет возбуждено заочное производство и возможно вынесение заочного приговора.

