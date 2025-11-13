 В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:00 - Сегодня
В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Для обеспечения безопасного и комфортного пользования городской инфраструктурой ведутся работы по ремонту неисправных эскалаторов в подземных и надземных пешеходных переходах.

В ходе проведённых технических осмотров на ряде переходов были выявлены механические неисправности эскалаторов, а также детали, срок эксплуатации которых истёк – в связи с этим начаты ремонтные и восстановительные работы, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В ряде районов столицы ремонт эскалаторов уже завершён, оборудование приведено в полностью рабочее состояние и предоставлено для пользования гражданами – в настоящее время восстановительные работы поэтапно продолжаются и на других переходах.

Кроме того, в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы» проводится масштабный мониторинг состояния всех эскалаторов, установленных в подземных и надземных пешеходных переходах города. По результатам мониторинга разрабатываются предложения по оценке технического состояния каждого перехода, обновлению эскалаторов, их замене на оборудование, соответствующее современным стандартам, а также повышению качества технического обслуживания.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана отмечают, что принятые меры направлены на обеспечение безопасного, комфортного и беспрепятственного передвижения граждан в подземных и надземных пешеходных переходах, а также на приведение городской транспортной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями.

